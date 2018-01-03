Ким Чен Ын решил договориться с Южной Кореей

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть горячую линию между КНДР и Южной Кореей для проведения переговоров, передает Reuters.

Переговоры по участию КНДР в Олимпиаде-2018 и улучшению двухсторонних отношений с Южной Кореей могут пройти в специальной демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Отмечается, что спецлиния заработала с 9:30 мск.

Накануне в Южной Корее объявили о готовности сесть за стол переговоров с представителями КНДР 9 января. Поводом для подобных мер со стороны Южной Кореи стали слова главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Северная Корея собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры.

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын сообщил, что КНДР в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил он, добавив, что необходимо снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу.