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03.01.2018 10:23

Молодежная сборная РФ проиграла США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла четвертьфинал сборной США в молодежном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало со счетом 4:2.

В составе чемпионов мира 2017 года заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). За сборную России отличились Марсель Шолохов (11) и Андрей Алтыбармакян (44). В конце первого периода защитник сборной России Владислав Семин за удар соперника в голову был удален до конца встречи.

Последний раз сборная России оставалась без медалей в 2010 году.

В полуфинале команда США сыграет со шведами, другую пару полуфиналистов составили сборные Канады и Чехии. Оба матча пройдут 4 января.


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