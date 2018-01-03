Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря. Об этом 3 января сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

«Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту до 6 тыс. метров. Пепловое облако распространилось примерно в 40 км к востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 40 километров в восточном, юго-восточном направлении от вулкана.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевского не проходят, зарегистрированных туристических групп в данном районе нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.