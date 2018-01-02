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02.01.2018 23:57

Пожар на Обводном локализован

Возгорание в Центральном районе Петербурга локализовано.

Как сообщили 2 января в ГУ МЧС по городу, в 23:29 повышенный номер сложности снят, огнеборцы работают по первому номеру.

«В двухкомнатной отдельной квартире пятиэтажного жилого дома горела обстановка на площади 20 квадратных метров. Эвакуированы 20 человек», – добавили в ведомстве.

На месте работают 16 расчетов и 46 человек личного состава.

Напомним, заявка о возгорании на набережной Обводного канала, 83, поступила в 22:52. По прибытии на место пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис.

 

 


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