Пожар на Обводном локализован
Возгорание в Центральном районе Петербурга локализовано.
Как сообщили 2 января в ГУ МЧС по городу, в 23:29 повышенный номер сложности снят, огнеборцы работают по первому номеру.
«В двухкомнатной отдельной квартире пятиэтажного жилого дома горела обстановка на площади 20 квадратных метров. Эвакуированы 20 человек», – добавили в ведомстве.
На месте работают 16 расчетов и 46 человек личного состава.
Напомним, заявка о возгорании на набережной Обводного канала, 83, поступила в 22:52. По прибытии на место пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис.