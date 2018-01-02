10 расчетов тушат пожар на набережной Обводного канала
Пожар по повышенному номеру сложности тушат вечером 2 января в Центральном районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила в 22:52. Огнеборцев вызвали на набережную Обводного канала, 83.
«В пятиэтажном жилом здании на втором этаже горит квартира. Проводится эвакуация жильцов с вышележащих этажей», – отметили в пресс-службе.
В 23:08 ранг пожара повышен до №1-Бис.
Пока данных о пострадавших нет.
На месте работают 10 единиц техники.
Справка:
Повышенный номер сложности 1-Бис присваивается пожару в том случае, если огнеборцам не хватает сил и средств. Всего существует пять категорий пожаров.