10 расчетов тушат пожар на набережной Обводного канала

Пожар по повышенному номеру сложности тушат вечером 2 января в Центральном районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила в 22:52. Огнеборцев вызвали на набережную Обводного канала, 83.

«В пятиэтажном жилом здании на втором этаже горит квартира. Проводится эвакуация жильцов с вышележащих этажей», – отметили в пресс-службе.

В 23:08 ранг пожара повышен до №1-Бис.

Пока данных о пострадавших нет.

На месте работают 10 единиц техники.