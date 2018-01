Земляне полюбовались большой Луной

Жители разных уголков планеты Земля могли наблюдать минувшей ночью суперлуние. Фотографии астрономического явления очевидцы публикуют 2 января в соцсетях.

Суперлунием называют явление, когда Луна максимально максимально сближается с Землей в момент полнолуния. Суперлуние позволяет увидеть Луну на 14% крупнее и на 30% ярче по сравнению тем моментом, когда спутник Земли находится на наибольшем отдалении от нашей планеты. Согласно данным NASA, на зиму 2017-2018 годов придется три суперлуния: 3 декабря, 2 января, 1 февраля.

Did you see the #supermoon2018 last night? Check out the beautiful picture RJ photographer @vegasphotograph captured→ pic.twitter.com/uzv6ePHrBO