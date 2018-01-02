Земляне полюбовались большой Луной
Жители разных уголков планеты Земля могли наблюдать минувшей ночью суперлуние. Фотографии астрономического явления очевидцы публикуют 2 января в соцсетях.
Wolf Moon over #Liverpool #England Waterfront. #supermoon2018 #WolfMoon #LunarNewYear pic.twitter.com/s9zziexQEK— Dave Wood (@liverpoolimages) January 2, 2018
Суперлунием называют явление, когда Луна максимально максимально сближается с Землей в момент полнолуния. Суперлуние позволяет увидеть Луну на 14% крупнее и на 30% ярче по сравнению тем моментом, когда спутник Земли находится на наибольшем отдалении от нашей планеты. Согласно данным NASA, на зиму 2017-2018 годов придется три суперлуния: 3 декабря, 2 января, 1 февраля.
Did you see the #supermoon2018 last night? Check out the beautiful picture RJ photographer @vegasphotograph captured→ pic.twitter.com/uzv6ePHrBO— Las Vegas RJ (@reviewjournal) January 2, 2018
Судя по данным соцсетей, лучше всего видно суперлуние было в некоторых штатах Америки, Китае, Британии.
Tonight's Supermoon rising over the Lincoln Memorial #Supermoon2018 #WolfMoon #Supermoon #WashingtonDC #LincolnMemorial @capitalweather #ThePhotoHour #StormHour @spann @JimCantore #2018Supermoon pic.twitter.com/AVMmjklvVS— Dave Lyons (@insiteimage) January 2, 2018