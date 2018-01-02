Вандалы не дали сотням жителей Васильевского увидеть новогоднее обращение президента

Посмотреть новогоднее поздравление президента России по телевизору в ночь на 1 января не удалось петербуржцам, проживающим в домах по улице Кораблестроителей. О сбоях в работе ТВ и интернет-оборудования компании «Билайн» сообщили «Фонтанке» второго числа читатели.

«Классика утверждает, что главное украшение новогоднего стола – телевизор. Могу только посочувствовать тем, кто, как и я, подключил домашний Интернет и ТВ от «Билайн». Жизнерадостный голос в колл-центре поздравляет с Новым годом и обещает решить проблему», – рассказал житель дома № 42 по улице Кораблестроителей.

В пресс-службе «Билайна» после проверки сообщили «Фонтанке», что на текущий момент поломка устранена, а также уточнили, что речь идет о сбое в трех домах на Васильевском острове. Там из-за действий вандалов пострадало оборудование.

«31 декабря – 1 января в нескольких домах на Васильевском острове были перебои с проводным Интернетом. Кто-то перерезал кабели на одном из узлов. Дежурная бригада выехала сразу, но приступить к ремонтным работам смогла, как только получила доступ на узел. К сожалению, случаи вандализма время от времени происходят во всех районах, причиной могут быть и хулиганство, и воровство, и недобросовестная конкуренция. Для выяснения ситуации и привлечения к ответственности виновных мы сотрудничаем с полицией», – сообщили в компании.