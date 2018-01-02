Минобрнауки разрешило студенту СПбГУ учиться за счет бюджета в двух магистратурах

Студент Санкт-Петербургского государственного университета будет учиться за счет бюджета одновременно на двух магистерских программах. Об этом сообщили «Фонтанке» 2 января в вузе.

По данным СПбГУ, магистрант второго курса, обучающийся по программе «Гражданское право, семейное право, международное частное право», в 2017 году подал заявление об изменении системы обучения с платной на бюджетную. Одновременно летом он был зачислен на первый курс магистратуры СПбГУ по другой программе — «Налоговое право» — на бюджетную форму. Как посчитали в вузе, одновременно учиться на бюджете в двух магистратурах нельзя, в связи с чем отказались переводить магистранта программы «Гражданское право, семейное право, международное частное право» на бесплатную форму. Для успешного перевода студенту предложили отчислиться с магистерской программы «Налоговое право».

Как утверждают в университете, студент-юрист посчитал, что решение противоречит законодательству, тогда вуз обратился в Минобрнауки. Пришедший ответ заставил СПбГУ поменять решение. В министерстве трактовали закон иначе: по мнению ведомства, у студента есть право учиться бесплатно на нескольких образовательных программах, пока он не получит диплом одной из них.

«Бесплатность образования гарантируется гражданину, если образование данного уровня он получает впервые», – говорится в ответе Минобрнауки.

Также юристы министерства подчеркнули, что в данном случае студент имеет право и на получение двойной стипендии.

«На данный момент приказ об отчислении студента был отменен, обучающийся получил индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов», – заверили в СПбГУ.