СМИ: Осужденного за убийство Немцова этапируют через Петербург в карельскую колонию

Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика Бориса Немцова, этапируют в исправительную колонию № 9 в Петрозаводске.

Об этом 2 января пишет со ссылкой на свои неназванные источники издание «Столица на Онего». По информации журналистов, сейчас Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск через Петербург.

О начале этапирования осужденного его адвокат Шамсутдин Цакаев рассказал в начале декабря 2017 года. Где именно он будет отбывать наказание, не уточняется. О прибытии стрелка в колонию сообщат его родственникам.

В июле 2017 года Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима. Суд установил, что 27 февраля 2015 года тот застрелил Немцова на мосту в центре Москвы.

Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» (там служил Дадаев) Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск.

Заказчик преступления не установлен, но адвокаты семьи Немцова считают, что это замкомандира батальона Руслан Геремеев, водителем которого работал Мухудинов.