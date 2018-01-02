«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин станцевал на пляже в Дубае в костюме панды. Видео футболист опубликовал в инстаграмме 2 января.

На видеоролике Кокорин в шортах и огромной голове панды танцует под песню американского рэпера Desiigner. Хит вышел в 2015 году и носит название «Panda». Игрок сопроводил публикацию хэштегом #ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый.

Ранее «Фонтанка» составила рейтинг из 12 подвигов Кокорина, в числе которых оказались троллинг главного тренера сборной страны, стрельба на свадьбе и покупка Mercedes-Benz G65 Mansory за 75 миллионов рублей.