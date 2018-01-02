Еще
21:45 02.01.2018
Пришлите свою новость!
20:06
Земляне полюбовались большой Луной
19:45
Вандалы не дали сотням жителей Васильевского увидеть новогоднее обращение президента
19:30
Citroen на Индустриальном влетел в ограду и кувыркался через встречку
19:14
Минобрнауки разрешило студенту СПбГУ учиться за счет бюджета в двух магистратурах
19:06
СМИ: Осужденного за убийство Немцова этапируют через Петербург в карельскую колонию
18:57
«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды
18:40
В Ленобласти поселилась Грозная львица
18:22
В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов
17:40
Российского журналиста задержали в Риге, чтобы депортировать
17:34
Вышел трейлер футбольной драмы «Тренер» Козловского
17:29
ЦИК подаст в суд на себя из-за иностранного вида на жительство петербуржца, собравшегося в президенты
16:49
КС Молдавии временно отстранил от власти президента Додона
16:15
В ЦИК поступило 64 заявления о выдвижении в президенты РФ
15:54
При взрыве газа в доме в Сочи пострадали три человека
15:42
Под Новый год в Петербурге решили потратить 400 млн на оснащение IT-Академии
15:10
В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения
15:00
В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"
14:42
Под Всеволожском 18-летний водитель сбил девочку двух лет
14:35
На «Комендантский проспект» вновь пускают пассажиров
14:29
Треники для фитнеса горели в магазине на Суворовском
14:20
1900 россиян сдали отпечатки пальцев на украинской границе
14:11
Семеро насмерть отравились угарным газом во время новогоднего застолья в Оренбуржье
13:47
«Комендантский проспект» закрыт на проверку
13:35
В Голливуде организовали движение против сексуальных домогательств
13:23
Россия продаст Индии 240 авиабомб
13:07
Apple анонсировал второе поколение беспроводных наушников AirPods
12:51
Эстонская граница тоже стоит по три часа
12:43
Новогодняя ночь привела двух петербуржцев в ожоговую реанимацию
12:31
Автомобилисты на Торфяновке: Стоим намертво
12:20
На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка
12:17
За время беспорядков в Иране погибло уже 20 человек
12:10
«Патриотичные» налётчики обчистили заправку на Таллинском шоссе
12:03
«Плохой Санта» оставил петербуржца без «Ролекса» и пистолета
11:41
В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 машину
11:31
Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом
11:20
Из гипермаркета на Просвещения вынесли банкомат
11:11
Пожилая женщина погибла у Иоанновского монастыря под колесами пикапа
11:07
Росгвардия просит россиян не постить в соцсетях фото из заграничных поездок
10:54
Биткоин начал 2018 год с падения
10:31
Южная Корея созывает немедленные переговоры, чтобы спортсмены из КНДР приехали на Игры
10:11
Ученый заявил о 10-летнем похолодании на юге России
09:54
Дежурные травмпункты и поликлиники 2 января
01:32
8 кукольных детских спектаклей покажут на фестивале «Сундучок сказок»
01:14
«НОМ» отметит новый год с зайцами
01/01
Потанино осталось без воды
01/01
«Тосно» начал новый год с подписания защитника сборной Черногории
01/01
Горящий мусор сымитировал взрыв в жилом доме на Солдата Корзуна
01/01
Акунин выложил начало последнего романа о Фандорине
01/01
Фильм по сериалу «Аббатство Даунтон» могут снять в 2018 году
01/01
Чисто британская разборка: кот Ларри с Даунинг-стрит подрался с котом из МИДа
01/01
Жена муфтия Дагестана зарегистрирована кандидатом в президенты России
01/01
«Транснефть» повысила тариф на прокачку нефти на 4%
01/01
«Кармен» оставила без света 40 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции
01/01
В Эстонии досрочно освободили осуждённого за шпионаж в пользу России
01/01
В Парголово сгорел частный дом с двумя машинами
01/01
Путин встретится с израильским премьер-министром
01/01
Пранкеры Вован и Лексус велели Порошенко не пить много горилки в Новый год
01/01
Рыбалка и алкоголь в Финляндии подорожали
01/01
Британский миллионер с семьей погиб в новогоднюю ночь при крушении самолета
01/01
В новогодних гуляньях в Петербурге приняли участие 1,5 миллиона человек
01/01
В Германии двое погибли при запуске фейерверков в новогоднюю ночь
01/01
Иран: 10 погибших в ходе протестов за сутки
01/01
Петербуржец ищет свидетелей ДТП со скорой
01/01
Мобильный и интернет-банк ВТБ будут временно недоступны
01/01
Лучшие в мире фейерверки новогодней ночи собрали на видео в YouTube
01/01
Петербург получил на Новый год логотип
01/01
Ниагарский водопад превратился в ледяной замок Снежной королевы
01/01
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
01/01
В России заработала система Tax Free
01/01
Петербуржец увлекся шопингом и на сутки потерял Escalade
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
02.01.2018 18:57

«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин станцевал на пляже в Дубае в костюме панды. Видео футболист опубликовал в инстаграмме 2 января.

На видеоролике Кокорин в шортах и огромной голове панды танцует под песню американского рэпера Desiigner. Хит вышел в 2015 году и носит название «Panda». Игрок сопроводил публикацию хэштегом #ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый.

Ранее «Фонтанка» составила рейтинг из 12 подвигов Кокорина, в числе которых оказались троллинг главного тренера сборной страны, стрельба на свадьбе и покупка Mercedes-Benz G65 Mansory за 75 миллионов рублей.

 

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48

«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE

Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды
Южная Корея созывает немедленные переговоры, чтобы спортсмены из КНДР приехали на Игры
«Тосно» начал новый год с подписания защитника сборной Черногории
Северная Корея примет участие в Олимпиаде в Южной
Роналду готов уйти из «Реала» за 100 миллионов евро
Объявивший себя русским Рой Джонс уйдет из бокса
СМИ: «Зенит» хочет арендовать нападающего «Ювентуса»
МОК одобрил серо-бело-красную форму олимпийской сборной России
В Екатеринбурге достроили стадион к чемпионату мира по футболу - 2018
Футболист «Зенита» Леандро Паредес женился в Буэнос-Айресе
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Как футболисты «Зенита» проводят отпуск
Не год «Зенита»
12 подвигов Кокорина
Оставит ли залп в Сан-Себастьяне "Зенит" без стадиона
Накормить мундиаль и не облажаться
Баскетбольный «Зенит» поставил на ноги
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ленобласти поселилась Грозная львица

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка

Скриншот youtube.com/Daily ХАЙП CRIMINAL

Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка

Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.