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02.01.2018 18:22

В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов

Принудительное лечение в виде химической кастрации теперь будут применять для осуждённых за сексуальное насилие над детьми в Казахстане. Нововведение в законе вступило в силу в первый день нового года.

Как сообщает сайт генеральной прокуратуры Казахстана, поправки в законодательстве, направленные на защиту прав ребенка, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в апреле 2016 года. Действовать правовые новеллы начали с 1 января 2018 года.

Теперь по решению суда насильникам могут назначить химическую кастрацию, то есть принудить их к приёму препаратов, снижающих половое влечение.
Кроме того, осужденные за насилие над детьми не смогут рассчитывать на условный срок, амнистию или смягчение приговора. Новыми поправками такие меры запрещены.

 


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