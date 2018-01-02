В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов

Принудительное лечение в виде химической кастрации теперь будут применять для осуждённых за сексуальное насилие над детьми в Казахстане. Нововведение в законе вступило в силу в первый день нового года.

Как сообщает сайт генеральной прокуратуры Казахстана, поправки в законодательстве, направленные на защиту прав ребенка, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в апреле 2016 года. Действовать правовые новеллы начали с 1 января 2018 года.

Теперь по решению суда насильникам могут назначить химическую кастрацию, то есть принудить их к приёму препаратов, снижающих половое влечение.

Кроме того, осужденные за насилие над детьми не смогут рассчитывать на условный срок, амнистию или смягчение приговора. Новыми поправками такие меры запрещены.