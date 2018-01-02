Российского журналиста задержали в Риге, чтобы депортировать

Журналиста российского канала ТВЦ Анатолия Курлаева задержали в столице Латвии. Его собираются депортировать из страны.

О задержании Курлаев рассказал в интервью радио Baltkom 2 января. По его словам, вчера он прибыл в Ригу. В торговом центре к россиянину подошли сотрудники полиции, которые сообщили, что к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию.

«Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил Курлаев.

В фейсбуке Курлаев предположил, что запрет связан с его профессиональной деятельностью.

В начале декабря прошлого года троих петербургских мастеров страйкбола задержали под Ригой. Спортсменов депортировали из страны из-за запрета на въезд в Латвию, о котором они и не подозревали.