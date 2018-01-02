ЦИК подаст в суд на себя из-за иностранного вида на жительство петербуржца, собравшегося в президенты

Центральная избирательная комиссия подаст иск в Верховный суд об отмене решения о регистрации петербургского самовыдвиженца Александра Чухлебова на выборах президента РФ. Решение приняли на заседании 2 января.

Как объяснил зампред ЦИК Николай Булаев, 8 сентября 2014 года в областное управление ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Чухлебов подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской Республике. Соответствующие данные предоставлены МВД России после запроса ЦИК о проверке информации самовыдвиженца. По словам Булаева, на момент регистрации заявления инициативной группы в ЦИК не были обнародованы эти сведения, тогда как, согласно российскому законодательству, гражданин с иностранным видом на жительство не имеет права участвовать в выборах президента.

Сам Чухлебов, присутствовавший на заседании, заявил, что МВД обладает ошибочными данными и на самом деле его вид на жительство аннулирован. Тем не менее в ЦИКе решили обратиться с иском в суд, чтобы тот поставил точку в этом споре.

«Не в нашей компетенции проводить расследование – пусть Верховный суд решит, кто прав и нужно ли отменять регистрацию самовыдвиженца», – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Решением комиссии остались недовольны представители Чухлебова, которые заявили, что процедура рассмотрения иска займет время, которое они могли бы потратить на сбор подписей.

39-летний Александр Чухлебов – петербургский предприниматель, занимающийся лесной промышленностью. В Сети его называют лидером движения «Возрождение». На сайтах, посвящённых президентским выборам, утверждается, что Чухлебов намерен изменить систему торговли. Он задумал отодвинуть на задний план нефтегазовый сектор, отдав приоритет своей сфере. Кроме того, он намерен перенести столицу в Санкт-Петербург.

Согласно закону, самовыдвиженец для участия в выборах должен собрать 300 тысяч подписей в разных регионах страны.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.