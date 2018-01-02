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02.01.2018 16:49

КС Молдавии временно отстранил от власти президента Додона

Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона 2 января.

Такое решение было принято после того, как Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, сообщает телеканал «Дождь».

Согласно законодательству республики, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В ближайшие дни председатель парламента или премьер-министр подпишут указы о назначении новых членов правительства.

В свою очередь, Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что КС принял решение «за пределами здравого смысла».

«Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент – через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов», — отметил Додон.

Справка:

Молдавия — парламентская республика проевропейской направленности. Додон выступает за интеграцию Молдавии в Евразийский экономический союз.


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