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02.01.2018 16:15

В ЦИК поступило 64 заявления о выдвижении в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия получила 64 заявления от желающих стать президентом России. Об этом 2 января на заседании комиссии заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, среди подавших документы – 43 самовыдвиженца, при этом больше их уже не станет, так как накануне закончился срок, когда они могут подать соответствующие документы. Остальные желающие представляют партии.

«13 партий успешно зарегистрировали уполномоченных представителей, еще 7 успешно открыли избирательные счета. Владимир Вольфович Жириновский пока единственный зарегистрирован кандидатом», – добавила Памфилова.

Напомним, самовыдвиженцам для того, чтобы пройти регистрацию в кандидаты, надо предоставить 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей (на один регион не более 2,5 тысячи).  Кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

 

 

 

 


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