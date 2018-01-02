При взрыве газа в доме в Сочи пострадали три человека

Три человека госпитализированы после хлопка газа в частном доме в Хостинском районе Сочи 2 января.

«Поступило сообщение о хлопке в частном доме в Хостинском районе Сочи. На месте ЧП работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Сочи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В свою очередь, в управлении здравоохранения Сочи агентству сказали, что от взрыва газа в частном доме пострадали три человека.

Причина происшествия пока неизвестна.