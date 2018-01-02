Под Новый год в Петербурге решили потратить 400 млн на оснащение IT-Академии

Два десятка конкурсов объявила под Новый год недавно созданная Академия цифровых технологий. Как стало известно «Фонтанке» 2 января, общая сумма закупок, объявленных за три дня до наступления 2018 года, превысила 400 млн рублей.

В числе прочего академия решила заказать легковой автомобиль за 1 млн рублей. За 17 млн рублей планируется поставка комплекса оборудования для оснащения медиацентра и телевизионного театра. За 20 млн – поставка комплекса лабораторного оборудования для прототипирования, аэрокосмической инженерии и электротехники. За несколько десятков миллионов будут также ремонтировать инженерные сети, электричество и восстанавливать благоустройство. Среди заказов также оснащение предметных кабинетов специализированной техникой. Например – закупка предметов для организации кружка робототехники. Поставка оборудования должна быть осуществлена в ближайшие полгода в здание № 29/2 по Большому проспекту Петроградской стороны. Ранее, напомним, предполагалось, что академия переедет в здание Малого Мраморного дворца, откуда выгнали Европейский университет.

Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Владимир Кириллов, по результатам обследования дворца Кушелева-Безбородко было установлено, что здание находится в состоянии, непригодном для осуществления в нем образовательной деятельности. Поэтому принято решение об открытии в 2018 году первой площадки Академии цифровых технологий в другом здании – на Большом проспекте. На Гагаринской, в свою очередь, планируется разместить вторую площадку Академии, которая в дальнейшем станет основной – но только после приведения здания в надлежащее техническое состояние. В 2018 году проведут проектно-изыскательские работы, а затем начнется реставрация памятника для приспособления его к современному использованию.

В комитете по образованию, в свою очередь, объяснили необходимость скорейшего проведения конкурсных процедур намерением открыть первую площадку к 1 сентября 2018 года.

«В первую очередь будут закупаться услуги и оборудование, необходимые для запуска образовательного учреждения в срок. В том числе и автомобиль, который будет использоваться для перевозки детей, техники и комплектующих для соревнований», – отметили чиновники.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по задумке властей, в 2018 году должна открыться IT-Академия для одаренных детей. В ней будут учиться около трёх тысяч студентов в возрасте от 5 до 18 лет. В здании будет своя 21 мини-лаборатория, актовый зал, 30 учебных кабинетов и семь учебно-производственных участков со станками «для инженерных работ различного типа». Чиновники анонсировали, что появится она на месте Европейского университета, который торопили покинуть здание Малого Мраморного дворца на Гагаринской улице.

Напомним, что в 2016 году в Европейский университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал бывший депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов. Как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты ЕУ, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. В итоге вуз лишили лицензии, а затем комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко (Малый Мраморный дворец) из-за несанкционированных размещений кондиционеров и перепланировок. Отменить эти решения в суде вуз не смог.

Конспирологи объясняли гонения на частный вуз назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Будто бы проверки были инициированы конкурентами Кудрина. Кроме того, интерес к ЕУ связывали с «удачным» соседством – рядом на набережной Кутузова расположился элитный жилой дом, попавший в расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы коммерческой деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.