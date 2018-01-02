Еще
21:43 02.01.2018
Пришлите свою новость!
20:06
Земляне полюбовались большой Луной
19:45
Вандалы не дали сотням жителей Васильевского увидеть новогоднее обращение президента
19:30
Citroen на Индустриальном влетел в ограду и кувыркался через встречку
19:14
Минобрнауки разрешило студенту СПбГУ учиться за счет бюджета в двух магистратурах
19:06
СМИ: Осужденного за убийство Немцова этапируют через Петербург в карельскую колонию
18:57
«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды
18:40
В Ленобласти поселилась Грозная львица
18:22
В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов
17:40
Российского журналиста задержали в Риге, чтобы депортировать
17:34
Вышел трейлер футбольной драмы «Тренер» Козловского
17:29
ЦИК подаст в суд на себя из-за иностранного вида на жительство петербуржца, собравшегося в президенты
16:49
КС Молдавии временно отстранил от власти президента Додона
16:15
В ЦИК поступило 64 заявления о выдвижении в президенты РФ
15:54
При взрыве газа в доме в Сочи пострадали три человека
15:42
Под Новый год в Петербурге решили потратить 400 млн на оснащение IT-Академии
15:10
В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения
15:00
В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"
14:42
Под Всеволожском 18-летний водитель сбил девочку двух лет
14:35
На «Комендантский проспект» вновь пускают пассажиров
14:29
Треники для фитнеса горели в магазине на Суворовском
14:20
1900 россиян сдали отпечатки пальцев на украинской границе
14:11
Семеро насмерть отравились угарным газом во время новогоднего застолья в Оренбуржье
13:47
«Комендантский проспект» закрыт на проверку
13:35
В Голливуде организовали движение против сексуальных домогательств
13:23
Россия продаст Индии 240 авиабомб
13:07
Apple анонсировал второе поколение беспроводных наушников AirPods
12:51
Эстонская граница тоже стоит по три часа
12:43
Новогодняя ночь привела двух петербуржцев в ожоговую реанимацию
12:31
Автомобилисты на Торфяновке: Стоим намертво
12:20
На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка
12:17
За время беспорядков в Иране погибло уже 20 человек
12:10
«Патриотичные» налётчики обчистили заправку на Таллинском шоссе
12:03
«Плохой Санта» оставил петербуржца без «Ролекса» и пистолета
11:41
В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 машину
11:31
Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом
11:20
Из гипермаркета на Просвещения вынесли банкомат
11:11
Пожилая женщина погибла у Иоанновского монастыря под колесами пикапа
11:07
Росгвардия просит россиян не постить в соцсетях фото из заграничных поездок
10:54
Биткоин начал 2018 год с падения
10:31
Южная Корея созывает немедленные переговоры, чтобы спортсмены из КНДР приехали на Игры
10:11
Ученый заявил о 10-летнем похолодании на юге России
09:54
Дежурные травмпункты и поликлиники 2 января
01:32
8 кукольных детских спектаклей покажут на фестивале «Сундучок сказок»
01:14
«НОМ» отметит новый год с зайцами
01/01
Потанино осталось без воды
01/01
«Тосно» начал новый год с подписания защитника сборной Черногории
01/01
Горящий мусор сымитировал взрыв в жилом доме на Солдата Корзуна
01/01
Акунин выложил начало последнего романа о Фандорине
01/01
Фильм по сериалу «Аббатство Даунтон» могут снять в 2018 году
01/01
Чисто британская разборка: кот Ларри с Даунинг-стрит подрался с котом из МИДа
01/01
Жена муфтия Дагестана зарегистрирована кандидатом в президенты России
01/01
«Транснефть» повысила тариф на прокачку нефти на 4%
01/01
«Кармен» оставила без света 40 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции
01/01
В Эстонии досрочно освободили осуждённого за шпионаж в пользу России
01/01
В Парголово сгорел частный дом с двумя машинами
01/01
Путин встретится с израильским премьер-министром
01/01
Пранкеры Вован и Лексус велели Порошенко не пить много горилки в Новый год
01/01
Рыбалка и алкоголь в Финляндии подорожали
01/01
Британский миллионер с семьей погиб в новогоднюю ночь при крушении самолета
01/01
В новогодних гуляньях в Петербурге приняли участие 1,5 миллиона человек
01/01
В Германии двое погибли при запуске фейерверков в новогоднюю ночь
01/01
Иран: 10 погибших в ходе протестов за сутки
01/01
Петербуржец ищет свидетелей ДТП со скорой
01/01
Мобильный и интернет-банк ВТБ будут временно недоступны
01/01
Лучшие в мире фейерверки новогодней ночи собрали на видео в YouTube
01/01
Петербург получил на Новый год логотип
01/01
Ниагарский водопад превратился в ледяной замок Снежной королевы
01/01
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
01/01
В России заработала система Tax Free
01/01
Петербуржец увлекся шопингом и на сутки потерял Escalade
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.01.2018 15:10

В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили факт кражи банкомата из гипермаркета на севере Петербурга.

«Банку причинен значительный ущерб, сумма ущерба не раскрывается», — отметила региональный директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка Лада Шаманина.

Утром 1 января из «О'Кея» на проспекте Просвещения, 80, четверо мужчин вынесли банкомат. Несмотря на то что охранники уже через четыре минуты после сигнала о взломе двери оказались на месте происшествия, преступники успели скрыться. Полиция Калининского района возбудила уголовное дело по статье 158 УК «Кража».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20

Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
При взрыве газа в доме в Сочи пострадали три человека
В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения
На «Комендантский проспект» вновь пускают пассажиров
Треники для фитнеса горели в магазине на Суворовском
Семеро насмерть отравились угарным газом во время новогоднего застолья в Оренбуржье
«Комендантский проспект» закрыт на проверку
Новогодняя ночь привела двух петербуржцев в ожоговую реанимацию
На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка
За время беспорядков в Иране погибло уже 20 человек
«Патриотичные» налётчики обчистили заправку на Таллинском шоссе
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Первая реакция на взрыв в Петербурге
Предновогодний теракт Петербургу не нужен
Что известно о взрыве в «Перекрестке»
Немного полиции в горячей любви
Родительская забота опередила ЦРУ
Дети смотрели, как режут их водителя
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ленобласти поселилась Грозная львица

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка

Скриншот youtube.com/Daily ХАЙП CRIMINAL

Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.