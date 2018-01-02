В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили факт кражи банкомата из гипермаркета на севере Петербурга.

«Банку причинен значительный ущерб, сумма ущерба не раскрывается», — отметила региональный директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка Лада Шаманина.

Утром 1 января из «О'Кея» на проспекте Просвещения, 80, четверо мужчин вынесли банкомат. Несмотря на то что охранники уже через четыре минуты после сигнала о взломе двери оказались на месте происшествия, преступники успели скрыться. Полиция Калининского района возбудила уголовное дело по статье 158 УК «Кража».