В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"

Российский Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования. Об этом 2 января сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь.

По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.

Дегтярь отметил, что на сегодняшний день в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. «Наша разработка — ракета-носитель "Корона" — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.

ГРЦ является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год центр вел работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX может быть повторно использована. На нее установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В октябре 2017 года ступень загорелась сразу после посадки на морскую платформу.

В декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.