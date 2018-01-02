1900 россиян сдали отпечатки пальцев на украинской границе
За первые сутки действия биометрического контроля на украинской границе ее пересекли почти 2 тысячи граждан России. Об этом 2 января сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 — граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», — сказал Слободян.
Ранее МИД России предупредил граждан о возможных проблемах при прохождении контроля на украинской границе.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Решение о начале биометрического контроля на границе с Россией, а также введении процедуры обязательной регистрации для россиян перед въездом на Украину, в июле приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал 30 августа.
В Госпогранслужбе Украины пояснили, что на границе россиянам не требуется иметь биометрический загранпаспорт, достаточно иметь обычный документ для поездок за границу, а все необходимые биометрические данные у россиян возьмут в пограничных пунктах. При этом перед поездкой на Украину россияне должны будут заранее предупредить МИД страны и заполнить регистрационную форму, в которой нужно указать свои персональные данные и цель визита.