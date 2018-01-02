Семеро насмерть отравились угарным газом во время новогоднего застолья в Оренбуржье

Четверо взрослых и трое детей обнаружены мёртвыми в частном доме в селе Скворцовка в Оренбургской области вечером 1 января. Предположительно все погибшие получили смертельное отравление угарным газом.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в новогоднюю ночь за праздничным столом собрались трое мужчин, женщина 42 лет с тремя детьми 5, 6 и 16 лет. Хозяйка дома отсутствовала.

Во время застолья комнаты заполнил угарный газ, который, по данным следствия, и стал причиной гибели всех участков праздника. При осмотре места происшествия обнаружено, что задвижку печи открыли не полностью, это и могло привести к трагедии. Также специалисты не исключают вариант неисправности печного отопления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».