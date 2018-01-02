В Голливуде организовали движение против сексуальных домогательств

Актрисы, агенты, сценаристы и режиссеры Голливуда организовали общественное движение против сексуального насилия на съемочных площадках.

Как сообщает 2 января «Медуза», в движение Timeʼs Up (англ. — время вышло) уже вступили актрисы Эшли Джадд, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и продюсер «Анатомии страсти» Шонда Раймс.

Всего в Timeʼs Up записалось порядка 300 членов.

«Время нападений, сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте подошло к концу. Пора принять меры», — говорится на сайте движения.

Помогать подверженным сексуальному насилию Timeʼs Up намерено через фонд. На его счетах на данный момент – 13 миллионов долларов пожертвований. На сайте движения также значится, что активисты намерены добиваться изменений в законах, которые позволят наказывать компании за потакание домогательствам, а также запретят использование договоров о неразглашении для их замалчивания. В числе прочего движение будет добиваться полового равенства в руководстве актерских студий и агентств. 7 января участники организации оденутся в черное на церемонии вручения «Золотых глобусов» в знак солидарности подвергнутым сексуальному насилию.

Напомним, что осенью в Голливуде разразился крупный скандал – одного из самых знаменитых и влиятельных продюсеров, Харви Вайнштейна, обвинили в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к женщинам. New York Times опубликовала признание об этом актрис Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли. После них в домогательствах со стороны Вайнштейна признались несколько десятков актрис, в том числе Леа Сейду, Кара Делевинь, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Сальма Хайек и даже глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. В основном женщины жаловались, что продюсер зазывал их в гостиничный номер, встречал в халате, предлагал сделать массаж, настаивал на совместном купании в ванне. По свидетельствам актрис, от согласия или отказа зависела их карьера.