Россия продаст Индии 240 авиабомб
Закупку 240 авиационных бомб у России одобрило министерство обороны Индии.
«Рособоронэкспорт» продаст иностранному партнеру авиабомбы более чем за 12,5 миллиарда рупий (почти 200 миллионов долларов США).
«Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — говорится в сообщении корпорации, которое 2 января цитирует «Лента.ру».
Также глава оборонного ведомства страны Нирмала Ситхараман одобрила приобретение 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak (Израиль) и сопутствующего оборудования. На эти цели казна потратит более 70 миллионов долларов.
Справка:
В ноябре 2017 года ВВС Индии при участии российской стороны впервые запустили сверхзвуковую ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Испытания признаны успешными, снаряд поразил цель, надводное судно в Бенгальском заливе.
За месяц до этого сообщалось, что в Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения. Причиной называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35.