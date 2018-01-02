Россия продаст Индии 240 авиабомб

Закупку 240 авиационных бомб у России одобрило министерство обороны Индии.

«Рособоронэкспорт» продаст иностранному партнеру авиабомбы более чем за 12,5 миллиарда рупий (почти 200 миллионов долларов США).

«Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — говорится в сообщении корпорации, которое 2 января цитирует «Лента.ру».

Также глава оборонного ведомства страны Нирмала Ситхараман одобрила приобретение 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak (Израиль) и сопутствующего оборудования. На эти цели казна потратит более 70 миллионов долларов.