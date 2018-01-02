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02.01.2018 13:07

Apple анонсировал второе поколение беспроводных наушников AirPods

Apple анонсировал новые наушники AirPods. Аксессуар получил множество нововведений, но все они касаются технического оснащения.

Новинка еще не поступила в продажу, но ее уже признали самым важным аксессуаром в беспроводном сегменте Apple. Создатели увеличили время их автономной работы, повысили качество звучания, а также сделали управление более функциональным. Дизайн аксессуара остался прежним.

Первое поколение AirPods стало одним из лучших продуктов, разработанных Apple.

 

 

Источник: news.rambler


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