Apple анонсировал второе поколение беспроводных наушников AirPods

Apple анонсировал новые наушники AirPods. Аксессуар получил множество нововведений, но все они касаются технического оснащения.

Новинка еще не поступила в продажу, но ее уже признали самым важным аксессуаром в беспроводном сегменте Apple. Создатели увеличили время их автономной работы, повысили качество звучания, а также сделали управление более функциональным. Дизайн аксессуара остался прежним.

Первое поколение AirPods стало одним из лучших продуктов, разработанных Apple.