Новогодняя ночь привела двух петербуржцев в ожоговую реанимацию

В первый день нового года в ожоговую реанимацию поступили два человека. Они пострадали при пожаре в Курортном районе Петербурга.

По данным ГУ МЧС Северной столицы, сообщение о пожаре в коттеджном посёлке «Академические дачи» поступило в 8:46 первого января. Загорелся двухэтажный особняк на Приморском шоссе, 679. Справиться с огнём удалось в 13:34, дом сгорел полностью.

Как стало известно «Фонтанке», в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступили двое пострадавших. В реанимацию помещён мужчина 50 лет с ожогами кистей и рук и его 46-летняя знакомая с 50-процентным ожогом тела.