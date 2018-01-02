На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка

Огонь охватил торговые палатки на Московской площади Петербурга утром 2 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы, информация о пожаре поступила в 11:36. У памятника Ленину на Московской площади, где расположена новогодняя ярмарка, загорелись шесть торговых палаток. Огонь охватил участок в 30 квадратных метров. На место происшествия выехали два пожарных расчёта.

Пламя удалось потушить к 11:50. Информация о пострадавших не поступала.