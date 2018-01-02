За время беспорядков в Иране погибло уже 20 человек

В Иране продолжаются беспорядки на улицах.

Как сообщает 2 января Associated Press со ссылкой на иранский государственный телеканал, за последние сутки в стране в результате акций протестующих погибли 9 человек. Шесть человек были убиты при попытке забрать оружие в полицейском участке города Кахдариджан. Ещё двое погибли в городе Хомейнишехр. В Наджафабаде убили гвардейца.

Как посчитали журналисты, всего за несколько дней в результате беспорядков погибло 20 человек. Накануне сообщалось о 12 жертвах уличных акций.

В Иране массовые протесты проходят с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства высокими ценами на продукты, безработицей и коррупцией.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что протестные акции организовываются извне и проходят в рамках «опосредованной войны». По его словам, организацией беспорядков через соцсети занимаются власти США, Великобритании и Саудовской Аравии. Шамхани отметил, что порядка 27% хэштегов, направленных против Ирана, шли со стороны Эр-Рияда. Он считает, что это вмешательство нацелено на то, чтобы затормозить развитие Ирана. По его оценкам, беспорядки должны закончиться через несколько дней.