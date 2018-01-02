«Патриотичные» налётчики обчистили заправку на Таллинском шоссе

Около 100 тысяч рублей разбойники в масках вынесли с автозаправки в Краносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около половины пятого утра 1 января трое неизвестных ворвались в магазин на автозаправке на Таллинском шоссе, 151. Первую кассу преступники опустошили самостоятельно. Затем, угрожая продавцам пистолетами, они потребовали открыть два других аппарата и забрали оттуда выручку на общую сумму в 100 тысяч рублей.

После налётчики отправили работников АЗС в туалет, а сами поспешили скрыться. Через пять минут продавец вернулся в пустой зал магазина и нажал на тревожную кнопку. Сотрудникам полиции он рассказал, что все нападавшие были одеты в тёмную одежду, лица они прятали под масками. У одного из них на плече кофты красовался герб РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».