«Плохой Санта» оставил петербуржца без «Ролекса» и пистолета

Новогодняя ночь принесла 22-летнему петербуржцу материальные потери. Его квартиру с дорогими аксессуарами посетил плохой Дед Мороз.

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне вечером молодой хозяин квартиры на Среднеохтинском проспекте, 23, корпус 2, вернулся после двухсуточного празднования Нового года, поднялся на третий этаж и нашел входную дверь поврежденной, с провернутым замком.

В квартире царил хаос и отсутствовал былой блеск. Не отсвечивали дорогими металлами часы Rolex за 300 тысяч рублей, еще один наручный аксессуар за 70 тысяч тоже пропал, как и золотая цепочка стоимостью 100 тысяч. Неизвестный гость унес и травматический пистолет и наличными 35 тысяч рублей. Итоговая сумма потерь превысила полмиллиона.

По статистике Росгвардии, пик квартирных краж приходится на новогодние праздники. Ведомство 2 января обратилось к отдыхающим с просьбой поумерить сетевую активность, чтобы фотоснимками из аэропортов и с курортов не выдавать неограниченному кругу лиц свое длительное отсутствие в городе и квартире.