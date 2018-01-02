В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 машину

1031 автомобиль не пережил новогоднюю ночь во Франции. Как сообщило 2 января министерство внутренних дел страны, машины стали жертвами пироманов.

«Салютующий» транспорт становится уже плохой новогодней традицией европейского государства, причем количество сожженных автомобилей растет. Так, например, год назад в ночь на 1 января в огне полыхали 935 машин.

За праздничную ночь французская полиция задержала 510 человек. Это также превысило количество задержанных в прошлом году (454 человека), отмечает телеканал «Дождь».

Охраняли покой празднующих Новый год сограждан 140 тысяч силовиков и спасателей. 8 полицейских и 3 солдата при этом ранены. Особенно неспокойно было в юго-восточном пригороде Парижа, Шампиньи-сюр-Марн, где проживает много иммигрантов из Северной Африки и Португалии.

В своем обращении глава МВД Франции Жерар Коломб пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что нападавших на силовиков найдут и накажут.