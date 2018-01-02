Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом
Военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали сирийским детям новогодние подарки.
Как сообщает 2 января «Газета.ру», сладости, сувениры и одежду собирали в разных регионах страны в рамках акции «Дети России – детям Сирии».
Акция стартовала в декабре. Меньше чем за месяц школьники из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы собрали для сирийских детей 10,5 тонны одежды, обуви, учебных принадлежностей, игрушек и сладостей. Подарки доставили военным самолетом.
Также подарки сирийским детям собирали в одном из московских храмов. Эти сладкие сувениры отправили детям воскресной школы при церкви Иоанна Крестителя Антиохийской православной церкви в Латакии.
Всего за время существования гуманитарной российской миссии в Сирии было доставлено 2,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.
Справка:
В начале декабря 2017 года глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии освобождена от бандформирований ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — подчеркнул генерал.
Территорию Сирии контролируют разные военные формирования: большая часть страны находится под контролем сирийских правительственных войск, поддерживаемых Россией. Районы на севере и северо-востоке, правый берег Евфрата контролируют курдские «Сирийские демократические силы», поддерживаемые коалицией. Также некоторые районы Сирии удерживаются вооруженной оппозицией и повстанцами, поддерживаемыми Турцией. По данным портала Liveuamap, небольшие районы Сирии на востоке все еще контролируются боевиками ИГ.