Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом

Военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали сирийским детям новогодние подарки.

Как сообщает 2 января «Газета.ру», сладости, сувениры и одежду собирали в разных регионах страны в рамках акции «Дети России – детям Сирии».

Акция стартовала в декабре. Меньше чем за месяц школьники из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы собрали для сирийских детей 10,5 тонны одежды, обуви, учебных принадлежностей, игрушек и сладостей. Подарки доставили военным самолетом.

Также подарки сирийским детям собирали в одном из московских храмов. Эти сладкие сувениры отправили детям воскресной школы при церкви Иоанна Крестителя Антиохийской православной церкви в Латакии.

Всего за время существования гуманитарной российской миссии в Сирии было доставлено 2,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.