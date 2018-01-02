Из гипермаркета на Просвещения вынесли банкомат

Обделенная вниманием Деда Мороза четверка взрослых мужчин решила подарить себе банкомат. Вскрытая дверь гипермаркета подсказала, что мечты сбываются.

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне рано утром к «О'Кею» на проспекте Просвещения, 80, приехали четверо мужчин. Отжали входную дверь, отключили банкомат «Альфа-банка» и вынесли его.

Сигнал о взломе, по данным нашего издания, поступил в 7.37. Через четыре минуты охрана была у взломанной двери, а рядом – никого. Преступники успели исчезнуть.

Лежавшая в банкомате сумма уточняется. Представитель «Альфа-банка» на вопрос «Фонтанки» пока не ответила.

Полиция Калининского района возбудила уголовное дело по статье 158 УК «Кража».