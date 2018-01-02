Росгвардия просит россиян не постить в соцсетях фото из заграничных поездок

Росгвардия просит россиян не публиковать в соцсетях фото из отпусков в новогодние дни – информацией могут воспользоваться домушники. По данным ведомства, пик квартирных краж приходится именно на зимние каникулы.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — предупредил представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин, которого 2 января цитирует радио «Говорит Москва».

Гвардейцы также рекомендуют не хвастаться и не рассказывать подписчикам своих страничек о хранящихся дома антикварных вещах, дорогих украшениях и предметах искусства.

По статистике ведомства, именно на новогодние праздники приходится пик квартирных краж – воры не прочь поработать, пока россияне отдыхают на курортах.