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02.01.2018 10:54

Биткоин начал 2018 год с падения

Впервые с 2015 года самая популярная криптовалюта начала новый год со снижения стоимости.

Об этом 2 января сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Издание сравнило стоимость биткоина в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Как выяснилось, падение биткоина 1 января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды — в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла 1,855% в стоимости. В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее — был зафиксирован рост 3,58%.

На нью-йоркской бирже NYSE биткоин также теряет в цене, к 23:55 по московскому времени он торговался на уровне $13,44 тыс., падение к пятнице, 29 декабря, составило 6,1%. Криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, 31 декабря, когда за один биткоин давали $14,156 тыс.

В прошлом году биткоин показал более сильный старт, затем сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg. С первого дня 2017 года к последнему биткоин вырос на 1,3 тысячи процента.

По данным на 1:23 мск, за один биткоин дают $13,631 тыс., падение составляет 1,65%. Крупный провал биткоина произошел 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 20% стоимости за сутки.

 

 


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