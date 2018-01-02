Южная Корея созывает немедленные переговоры, чтобы спортсмены из КНДР приехали на Игры
Южная Корея оперативно отреагировала на слова лидера Северной о готовности КНДР отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018. Президент страны Мун Чжэ Ин предложил немедленные переговоры.
Первая встреча в приграничной деревне Пханмунджом пройдет уже 9 января, сообщает «Медуза».
«Восстановление отношений между Северной и Южной Кореей не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы», — впрочем, отметил Мун Чжэ Ин.
Напомним, в своем новогоднем обращении к нации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о готовности «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку». Более того, он признался, что не исключает возможности участия спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх, которые уже в феврале пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
Примечательно, что глава КНДР назвал свою страну «миролюбивой и ответственной ядерной державой».
Справка:
В 2017 году Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, в том числе таких, которые могут достичь территории США. КНДР также провела очередное испытание ядерной бомбы, объявив, что это была водородная бомба.
На фоне новых испытаний Совет Безопасности ООН принял новые санкции против КНДР, ограничив поставки оборудования и сырья в страну. Экспорт из КНДР практически полностью запрещен.