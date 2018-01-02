Южная Корея созывает немедленные переговоры, чтобы спортсмены из КНДР приехали на Игры

Южная Корея оперативно отреагировала на слова лидера Северной о готовности КНДР отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018. Президент страны Мун Чжэ Ин предложил немедленные переговоры.

Первая встреча в приграничной деревне Пханмунджом пройдет уже 9 января, сообщает «Медуза».

«Восстановление отношений между Северной и Южной Кореей не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы», — впрочем, отметил Мун Чжэ Ин.

Напомним, в своем новогоднем обращении к нации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о готовности «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку». Более того, он признался, что не исключает возможности участия спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх, которые уже в феврале пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Примечательно, что глава КНДР назвал свою страну «миролюбивой и ответственной ядерной державой».