Ученый заявил о 10-летнем похолодании на юге России

Десятилетний цикл похолодания начнется в наступившем 2018 году на юге России. С таким утверждением выступил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

По словам ученого, которого 2 января цитирует «Лента.ру», в пользу этой теории говорят суровые зимы, которые в последние годы преобладают в южных регионах страны. Так, например, на Каспийском и Азовском морях в последние годы ледостав длился до 80 дней.

Также, говорит ученый, на юге страны была холодная весна, в 2017 году это привело к неурожаю плодовых культур. Видимо, не стоит рассчитывать на хорошие показатели и впредь, если действительно наступит 10-летнее похолодание.

Еще одним последствием изменения климата Матишов назвал снижение уловов рыбы. Также экономике понадобятся дополнительные ледоколы – чтобы обеспечить бесперебойное судоходство.