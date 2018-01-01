«Тосно» начал новый год с подписания защитника сборной Черногории

Футбольный клуб «Тосно» подписал нового игрока. Как сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области 1 января, контракт на два года заключен с защитником сборной Черногории – 25-летним Неманьей Миюшковичем.

Ранее Миюшкович выступал за молодежные команды белградского ОФК, московского «Динамо» и пермского «Амкара, черногорский «Рудар», боснийский «Сараево» и македонский «Вардар», в составе последнего игрок провел несколько матчей в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим клубом Миюшковича был казахстанский «Тараз». В составе сборной Черногории футболист дебютировал в 2016 году и провел 3 матча.

Ранее сообщалось, что в «Тосно» могут перейти защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов и 23-летний нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков.