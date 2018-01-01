Горящий мусор сымитировал взрыв в жилом доме на Солдата Корзуна

«Помойный» пожар в жилом доме с грохотом разорвал мусоропровод. Соседи заподозрили диверсию, но были утешены взрывотехниками.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 1 января в подъезде девятиэтажки на улице Солдата Корзуна, 5 жильцы услышали громкий хлопок и почувствовали ощутимую вибрацию.

В подъезде пахло дымом, на одном из этажей в разорванном мусоропроводе зияла дыра. Осколки его обшивки разбросало по лестничной площадке. На Солдата Корзуна вызвали взрывотехников. Те обследовали подъезд и ничего «тематического» не нашли. Вздохнувшие с облегчением жильцы вернулись в квартиры.

В ГУ МВД Петербурга и области подтвердили, что внимание служб к дому привлек пожар.

По информации «Фонтанки», загорелся мусорный отсек на первом этаже. Высокотемпературные продукты горения поднялись по мусоропроводу и нашли слабое место, которое и разлетелось с шумом. Звуковое подобие взрыва возникло из-за лопнувшего шифера. Им обшит мусоропровод.