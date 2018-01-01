Чисто британская разборка: кот Ларри с Даунинг-стрит подрался с котом из МИДа

На улочке Даунинг-стрит в центре Лондона снова выясняют, кто здесь власть. Но в данном случае речь идет не о людях, занимающих кабинеты в резиденции премьер-министра Великобритании, а о котах, которые живут с ними бок о бок. В частности, о знаменитом коте Ларри, который обитает на этой улице с 2011 года — с тех пор, как семья Дэвида Кэмерона взяла его котенком из приюта.

Недавнее появление Ларри на публике вызвало у лондонцев опасения за его здоровье. ИА «Россия сегодня» со ссылкой на газету The Telegraph 1 января сообщает, что Ларри заметили хромающим после ночной охоты или после столкновения с котом Палмерстоном, который живет в здании министерства иностранных дел.

«Хромота Ларри может означать эскалацию в борьбе за власть», – предположили журналисты британского издания.

На Даунинг-стрит ситуацию комментировать не стали. В твиттере самого кота Ларри сегодня утром появилась запись: «У каждого кота один и тот же план на новый год: оставаться потрясающим».