Жена муфтия Дагестана зарегистрирована кандидатом в президенты России

Писатель и религиозный деятель, советник муфтия Республики Дагестан Ахмада Абдулаева и при этом его жена Айна Гамзатова 1 января подала документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщает сайт ЦИКа, отмечая, что Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Видеоролик с подачей документов кандидат выложила на своей странице в инстаграме. В комментарии отмечено, что для официальной регистрации Айне теперь необходимо собрать 300 тысяч подписей, которые должны быть предоставлены в Центризбирком до 2 февраля.

Айна (Патимат) Заирбековна Гамзатова родилась 1 октября 1971 года в Махачкале в семье педагогов, ее мать и отец погибли в 2004 году в автокатастрофе. Училась на журфаке Дагестанского государственного университета, была главным редактором изданий «Ас-Салам», «Исламский вестник», «Ислам», портала Islam.ru, с 2016 года – проректор Всероссийского государственного университета юстиции. Ее первый муж — также муфтий Дагестана Саид-Мухаммад Абубакаров — был убит в 1998 году в результате теракта. В настоящее время замужем за нынешним муфтием Дагестана, шейхом Ахмадом-хаджи Абдулаевым. Имеет троих детей.

До настоящего дня кандидатами в президенты России в ходе избирательной кампании 2018 года были зарегистрированы Владимир Жириновский, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Роман Худяков, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский и Владимир Путин.