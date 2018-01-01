«Транснефть» повысила тариф на прокачку нефти на 4%

Тарифы на услуги «Транснефти» с 1 января увеличиваются на 4%. Такой тариф нефтесервисной компании ранее рекомендовала установить Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Сама «Транснефть» заявляла, что считает целесообразным увеличение тарифа на 21%.

По распоряжению правительства в 2018 – 2020 годах тарифы «Транснефти» должны индексироваться с коэффициентом 0,9 – 1 к инфляции. Также по решению ФАС тариф на транспортировку нефти в направлении Китая через Казахстан снизится на 16,7%.

Напомним, 27 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что ни правительство, ни ФАС не разъяснили компании, почему именно такой тариф установлен на прокачку нефти через казахстанскую территорию. При этом Токарев отметил, что «Транснефть» не будет оспаривать это решение.

В начале декабря «Транснефть» заявляла, что рост тарифа на прокачку нефти может привести к дефициту бюджета компании в 90 млрд руб. Ущерб от этого решения ФАС компания оценила в 1,2 млрд руб.