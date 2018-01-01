«Кармен» оставила без света 40 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции

Порядка 40 тысяч домохозяйств остались без электричества в регионе Бретань, расположенном на северо-западе Франции после бури «Кармен», налетевшей на страну 31 декабря.

Об этом 1 января сообщает Le Monde.

Буря, которая должна пересечь страну с запада на восток 1 января, накануне стала причиной гибели 60-летнего мужчины в Пиренеях: он оказался зажат деревом, упавшим на его машину, неподалеку от границы с Испанией.

В понедельник в стране были зарегистрированы порывы ветра до 129 километров в час в Камаре и 91 километра в час на Уэссане. В мэрии Ла-Рошели отменили новогодний бал, запланированный на сегодняшний вечер в старом порту, а в Биаррице до вторника закрыли доступ на пляжи.