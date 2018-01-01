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01.01.2018 18:00

В Эстонии досрочно освободили осуждённого за шпионаж в пользу России

Тартуский уездный суд досрочно освободил из тюрьмы местного жителя Максима Груздева, приговоренного к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Как сообщает портал rus.err.ee 1 января, суд оценил тот факт, что в тюрьму мужчина попал впервые и ранее в уголовном порядке не наказывался. В период заключения он работал и успешно прошел социальную программу.

До 2 октября 2019 года, когда закончится испытательный срок, Максим Груздев должен будет отмечаться в службе уголовного надзора. В это время ему запрещено общаться с российскими разведчиками.

Максима Груздева приговорили к четырем годам лишения свободы в феврале 2016 года. Суд признал его виновным в преступлениях против эстонского государства. По данным обвинения, Груздев был завербован во второй половине 2013 года в Псковской области и с тех пор до ареста в октябре 2015 года передавал российским спецслужбам информацию, в том числе и о деятельности работников полиции безопасности (КАПО).

 

 


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