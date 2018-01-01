В Парголово сгорел частный дом с двумя машинами

Двухэтажный дом сгорел в первый день нового года на территории садоводства «Климовец» в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы, сообщение о пожаре в 77-м доме на Бугровской улице поступило в 15:20. Огонь охватил жилой двухэтажный дом и гараж.

К месту происшествия направили 4 пожарных расчёта. Спасатели справились с огнём к 16:30. Пострадавших в результате инцидента нет, но спасти дом и гараж с двумя легковыми машинами не удалось, они полностью сгорели.