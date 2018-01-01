Путин встретится с израильским премьер-министром

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись сегодня, 1 января, политики договорились о встрече в ближайшее время, на которой они смогут обсудить двусторонние отношения и обменяться мнениями по международным и региональным вопросам.

Также лидеры пожелали друг другу и народам своих стран всего самого доброго в 2018 году.

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о переносе генконсульства США в Иерусалим (и тем самым о признании его столицей Израиля), в стране начались массовые протесты палестинского населения, в ходе которых пострадали сотни человек. ООН в свою очередь приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей страны. После этого в Израиле приняли решение начать процедуру по выходу из состава ЮНЕСКО.

Россия также осудила решение Трампа. При этом в комментарии МИДа было сказано, что «Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующих договоренностей».