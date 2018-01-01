Пранкеры Вован и Лексус велели Порошенко не пить много горилки в Новый год

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в социальной сети «ВКонтакте», как разыграли украинского президента Петра Порошенко.

Аудиозапись беседы выложена 1 января в Интернет. От имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга пранкеры позвонили Порошенко, поприветствовали его на английском, выслушали теплые пожелания в новом году и выразили надежду, что украинский президент не будет пить много водки и горилки новогодней ночью. После этого Порошенко бросил трубку.

При этом на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Столяров рассказал, как это произошло.

«В целом хороша ночь, – вспоминал он. – Пока от показываемого в салат не тошнило. Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе, мы оба не смогли его создать».

Читатели поинтересовались, был ли президент пьян, когда ему позвонили пранкеры.

«По голосу не совсем, ну так и я не совсем», – ответил Лексус.