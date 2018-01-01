В новогодних гуляньях в Петербурге приняли участие 1,5 миллиона человек

Стало известно количество горожан и гостей Петербурга, пожелавших отметить наступление нового года на улицах в центре.

«По уточнённым данным, в новогодних гуляньях в центре Санкт-Петербурга приняли участие 1,5 миллиона горожан и гостей города», – написал в своем твиттере руководитель пресс-службы Смольного Андрей Кибитов.

Ранее МВД России подвело итоги новогодней ночи по всей стране. По данным ведомства, в новогодних мероприятиях приняли участие около 8,6 миллиона человек. Всего для россиян было организовано свыше 14 тысяч массовых мероприятий.

Безопасность граждан обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 11 тысяч военнослужащих Росгвардии, 5800 сотрудников частных охранных организаций, свыше 11 тысяч народных дружинников и 2500 казаков.