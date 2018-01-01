В Германии двое погибли при запуске фейерверков в новогоднюю ночь

Два человека погибли во время запуска фейерверков в немецкой федеральной земле Бранденбург в новогоднюю ночь.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail, один из трагических случаев произошел в коммуне Гузов-Платков, где от взрыва пиротехники погиб 35-летний местный житель. Второй случай был зафиксирован в коммуне Клайнмахнов. Там петарда попала в голову юноше 19 лет, в результате чего он погиб.

Помимо этого, полиция сообщила о том, что 11-летний ребенок получил серьезные повреждения глаз из-за пуска фейерверков.

Напомним, в Петербурге в новогоднюю ночь испытанию огнем подверглись два балкона. Предположительно, причиной возгораний стал салют.