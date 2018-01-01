Иран: 10 погибших в ходе протестов за сутки

10 человек за последние сутки погибло в Иране в ходе протестов против действий правительства.

Такие цифры со ссылкой на государственное телевидение страны приводит 1 января «Би-би-си». Речь идет о жертвах массовых выступлений в нескольких городах. Со времени начала протестов — то есть с четверга, 28 декабря, — погибло уже 12 человек.

Противостояния продолжаются, несмотря на призывы к спокойствию со стороны президента страны Хасада Рухани. В своем воскресном выступлении глава государства сказал, что граждане «свободны критиковать власть и протестовать — в том виде, котором это приведет к улучшению обстановки в стране», однако предостерег от применения насилия. Тем не менее протесты продолжились. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы в Тегеране. Также демонстрации состоялись в других городах — Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.

Нынешние протесты в стране — крупнейшие с 2009 года. Участники акций требуют снижения цен на продукты и предметы первой необходимости.

«Эхо Москвы» сообщает со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия», что в ночь на 1 января демонстранты попытались прорваться к резиденции духовного лидера страны Али Хаменеи.