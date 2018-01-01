Мобильный и интернет-банк ВТБ будут временно недоступны

В связи с присоединением ВТБ24 к банку ВТБ, в период с 1 по 3 января для клиентов временно недоступны операции по вкладам, такие, как открытие, закрытие, пополнение и снятие средств. Информация об этом размещена на сайте банка.

Мобильный и интернет-банк будут переименованы в ВТБ-онлайн. В связи с этим интернет-банк будет недоступен для входа и совершения операций с 22.45 1 января до 03.00 2 января, а мобильный банк — с 14.45 1 января до 03.00 2 января.

Переводы в другие банки в иностранной валюте, оформленные в ВТБ-онлайн после 13.00 29 декабря, как и переводы в другие банки в рублях РФ, оформленные 29 декабря после 15.30, будут исполнены 9 января.

Что касается переводов внутри ВТБ (как в рублях, так и в иностранной валюте), те, что были оформлены после 12.00 31 декабря, будут исполнены 4 января. В период с 3 по 8 января те переводы, что будут оформлены до 14.00 (по Москве), будут исполняться текущим днем, после 14.00 — на следующий день.

Напомним, "Фонтанка" подробно рассказывала о слиянии двух банков в своем тексте.